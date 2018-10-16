按證研推基建證券 陳德霖：可達雙贏

一帶一路沿線國家對基建融資需求殷切，金管局總裁陳德霖表示，全球都正從基建項目中尋找投資機會，該局轄下的按揭證券公司正研究開拓新業務，推出基建貸款抵押證券，將融資證券化，相信可以為投資者及需要融資的國家帶來雙贏局面。



陳德霖昨日出席一帶一路基建融資論壇上表示，市場普遍認為基建投資是各類資產中最複雜投資，皆因基建涉及複雜土地徵用、環境及勞工問題，以及基建貸款項目投資期較長。不過，基建項目投資能為投資者提供穩定現金流，以及好的回報；同時銀行可以藉此機會減少借貸年期長的貸款。



他指出，在過去幾年，看到養老基金和保險公司等傳統長期投資者，對基礎設施相關資產興趣日益增加。在全球追逐優質基建項目下，已發展國家的基建需求減少，令項目收益率下滑；相反新興市場更具投資潛力。



不過，陳德霖亦指出，要發展基建貸款抵押證券，仍有問題要解決。譬如每項基建都有各自風險，在評級上會有挑戰；以及單一基建貸款額龐大，導致風險集中的問題。他又提到，由金管局牽頭成立，為促進一帶一路基建融資平台的基建融資促進辦公室（IFFO），至今有90間機構參與成為合作夥伴。



財資界：大嶼發債可行



資深財資界人士兼城大商學院客座教授陳鳳翔表示，將融資證券化，有助銀行將基建貸款「拆細」，透過發債既可募集資金，亦可降低外界投資基建項目的門檻。他又指，按證公司理論上，亦可以為「明日大嶼」人工島項目發債，按證公司作為發行人，市場會視為半官方機構，有利增加債券流動性，以及取得較高評級。由於高評級債券，息率較低，政府變相可減少利息支出。



