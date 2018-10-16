﻿信達生物引10基投 每手入場費7070元

信達生物製藥引入10名基石投資者，涉資2.45億美元（約19.11億港元），包括紅杉認購6000萬美元；惠理（806）及湧金資本各認購3000萬美元；Cormorant Asset認購2500萬美元；景林（Greenwoods）、淡馬錫及Capital Group各認購2000萬美元等。該公司將於10月18日至23日公開招股，本月31日掛牌。
此外，今日掛牌的主板股份成志（1741）及東方支付（8613），上市前夕暗盤一喜一憂。成志在耀才暗盤低開，報0.55元，較招股價0.625元，低12%，盤中最高為0.64元，破底收市，報0.62%，跌0.8%，每手4000股，帳面蝕20元。東方支付暗盤造好，高開2%，報0.225元，最高升至0.335元，較招股價0.22元，高48.89%，收市升幅略為回落，但仍升38.64%，每手1000股，帳面賺850元。
亮晴廣駿首掛齊飆
另一方面，亮晴控股（8603）在創業板掛牌，收報0.41元，較上市價0.28元，上升46.43%。不計手續費及佣金，一手一萬股賺1300元。廣駿集團（8516）亦在創業板掛牌，收報0.75元，較上市價0.4元，飆87.5%。不計手續費及佣金，一手5000股賺1750元。