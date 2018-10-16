﻿中環IFC外望——「新股女王」過檔卓佳

「新股女王」鍾絳虹（Pamela，圖右）噚日宣佈加入卓佳，做返最擅長嘅新股工作。Pamela話，以後大中小型IPO生意都會做，O依家需要時間同新公司及新團隊磨合。同場嘅卓佳副行政總裁（香港）溫佩麟話，以集資額計，卓佳喺新股登記市場嘅市佔率唔夠10%，希望Pamela嘅加入可以為公司帶來更多大型同複雜IPO生意，希望市佔率有倍數增長。



Pamela話，自己喺舊東家中央證券登記做咗1/4個世紀，之前一直冇諗住轉工，九月仲放大假去日本玩。不過，佢最近因為家事等原因，心情唔好，有一日無聊接咗個獵頭電話，因而同卓佳集團行政總裁楊斌官相識。她話，「大家傾完之後，我覺得卓佳架構簡單，決策會比較容易，我個人做嘢也追求快，好怕煩。」



Pamela話，為免自己左右搖擺，因此佢決定轉工後就即刻行動，向舊東家遞信後，上周五last day，噚日就開始返新工。因為佢同舊東家嘅合約早喺1993年簽落，冇乜特別限制條款，所以唔使「過冷河」。



莎莎慶祝40周年 旗下分店換新裝



莎莎為慶祝成立40周年，該公司決定為旗下分店打造全新形象，以黑白兩色為主打、走簡約路線，至今有五間分店以新裝修風格示人。



門店換新裝，不會因此令該公司開支大增，莎莎仍維持每年資本開支在2億元的水平。



已經以新面目見人的莎莎門店，包括旺角雅蘭中心分店、尖沙咀加威中心分店、將軍澳都會駅分店、屯門市廣場分店及上水新康街分店；而今年下半年計劃於香港開設的六間新分店亦會採用新設計，旗下員工也會換上新制服。



郭少明透露，新裝修風格由「老闆娘」、即莎莎集團副主席郭羅桂珍親自操刀，加強產品展示及與顧客之間的互動，增加其購買意欲，預計最快三年內為所有香港分店換新裝修。



高瞻



