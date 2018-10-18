﻿儲局紀要：多數官員認同須續加息 美股反覆 杜指跌91點

美股周二急升547點後，昨日受美元轉強，以及經濟數據影響，加上市場觀望凌晨兩點公佈的九月議息記錄，美股開市後迅速下滑，杜指早段急挫逾300點；但在中段收復全部失地，與標指齊齊轉跌為升。杜指一度倒升12點，報25810點；標普500指數則曾升5點，見2815點。



美國聯儲局發表上一次議息會議的紀錄，顯示過半數儲局與會官員認同將須續加息，直至對經濟增長產生約束效果。數名儲局官員又指通脹將「溫和地」超過2%的目標。



騰訊在美報284元



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25706點，跌91點；納斯達克指數收報7642點，跌2點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.01港元，較香港收市價升0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見284.27港元，較香港收市價升2.87港元。



美國九月新屋動工遜預期，美國商務部公佈，九月新屋動工為120.1萬間，較預期平均數少9000間；按月計的新屋動工量則跌5.3%。九月建築許可按月減少0.6%，以年率計為124.1萬間，少過市場預期約有三萬間的數量。



港股方面，在美股隔晚大升帶動下，港股ADR周二收報25808點，大升345點；但杜指昨晚早段回吐近200點，拖累ADR升幅大為收窄，截至昨晚11點30分僅升24點，報25486點。騰訊（700）ADR周二曾重上290元，但昨晚升幅收窄。有市場人士認為，港股短線應可守住25100點，不過反彈空間有限，後市走勢則視乎美股及A股表現。



昨日港股重陽節假期休市，亞股則受惠美股三大指數周二齊升逾2%，表現大致向好；滬指則創近四年低位2517點後回升，收報2561點，升0.6%。



恒指料反彈力度有限



光大新鴻基財富管理策略師溫傑則表示，美股回穩但港股本周首兩日表現較差，主要由於A股破底及人民幣疲弱拖累。他指出，若今日美國未有將中國列為貨幣操縱國，以及未有重大事件發生，恒指本周應可守住25125點低位，惟反彈空間有限，料於25100至25800點之間上落。



