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﻿WeCash擬申虛擬銀行牌

2018-10-18 列印
　　內地小額借貸網絡平台WeCash閃銀，近年來積極拓展海外市場，現時已向香港金管局提交虛擬銀行牌照申請，希望未來可在本港提供相應服務。該公司行政總裁支正春表示，不同於內地早前頻頻「爆雷」的P2P平台，WeCash不設個人理財業務，其借款來源是金融機構，自身不提供借款，因此風險相對更加可控。

　　該APP主要業務為符合信用要求用戶提供小額信貸服務。據了解，透過內地身分證實名認證的新用戶，可一次貸款5000元（人民幣，下同），年化利率最高達到36%，若綁定淘寶、京東等電商平台帳戶，還可獲得更高信用，提升借款額度。

　　支正春表示，WeCash與傳統P2P平台有本質區別，即用戶無法通過其購買理財，即只可借錢，不可投資。
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