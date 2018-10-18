八月拋售59億美債 內地連續三個月減持

中美貿易戰持續升溫，外界關注中國會否繼續拋售美債，作為反擊特朗普政府的武器。美國財政部最新數據顯示，中國8月減持美債59億美元（見表），已是連續第3個月減持，雖然為14個月最低，惟截至今年8月底，中國仍持有美債1.165萬億美元，仍是美國最大的債主。



市場憂慮中國或將巨額美國債務當作貿易戰中的一個籌碼。中國社科院世界政治與經濟研究所研究員、所長張宇燕表示，不完全排除中國拋售美債的可能，但大規模拋售的可能性很小，因為很難找到替代的投資目標。



仍持1.165萬億美元



今年以來，人民幣持續下跌，人民幣對美元匯率累計下跌超過6%，同期內，中國外匯儲備規模亦下降529億美元。截至今年9月末，中國錄得外匯儲備30870億美元，較8月末下降227億美元，降幅為0.7%。



世界第三大經濟體日本，是美國第二大外國債權人。但據日本財政部上周公佈的數據顯示，其持有的美債規模，亦降縮至約1.029萬億美元，按月減56億美元，為2011年10月來低點。此外，巴西8月超越了愛爾蘭，成為美國第三大債主，手持美債3170億美元；沙特則增持27億美元，增至創紀錄的1695億美元，增持規模僅次於巴西。



交行首席經濟學家連平表示，近幾個月信貸總體增速加快，信貸增速達13.2%，這對信貸支持實體經濟有好處。尤其是9月份短期票據貼總量減少，企業的中長期貸款增加，這與前幾個月比較，發生很大變化，趨勢向好。



連平稱，央行年內四次「降準」（包括定向降準），貸款增速由去年底約12.5%，提升至目前的13.2%。上半年的前兩次「降準」，主要目的是對沖MLF（中期借貸便利）；下半年的後兩次「降準」，除了對沖，還額外釋出流動性。換言之，市場流動性改善，但也不同於2009年的「大水漫灌」式放水。連平稱，「2009年一年的信貸增速就在30%以上，現在略多於13%。」



