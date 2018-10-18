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收緊孖展監管諮詢期今屆滿

2018-10-18 列印
　　證監會於今年8月，發出諮詢文件以研究收緊對證券行孖展業務的監管，諮詢期在今天屆滿。不過，香港證券業協會認為，部份措施有值得商榷之處，需要從長計議。

　　證監會其中一項建議，是將證券行借出的孖展貸款總額上限，定在證券行資本額的2至5倍。證券業協會主席張為國指出，即使沒有上述新規定，大部份證券行的孖展借貸比例都低於5倍。不過，有些證券行的母公司，是資產逾千億元的大型金融機構，這類證券行由於母公司實力雄厚，本身的資本額便不用太多，因為有需要時母公司隨時可以注資。

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