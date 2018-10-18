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美擬與日英歐盟分頭貿易談判

2018-10-18 列印
　　中美貿易戰未有新發展，美國政府擬分頭與日本、歐盟、英國分別談判貿易協定，市場憧憬可以略為緩和各國緊張的貿易氣氛。投資者關注英國脫歐談判，及美國聯儲局凌晨公佈9月議息會議紀錄，並繼續觀望美國公司季績，歐洲股市中段個別發展。截至本港時間晚上10時，意大利富時MIB指數跌1.05%，報19510點；倫敦富時指數升0.13%，報7068點；法蘭克福DAX指數跌0.48%，報11720點；巴黎CAC指數跌0.37%，報5154點。

　　脫歐談判方面，英國與歐盟遲遲未達成具體協議，路透引述消息人士報道指，英國首相文翠珊所屬保守黨內強硬的疑歐派人士威脅在未來幾周對她發起不信任投票，除非她能夠放棄「契克斯（Chequers）」退歐方案。

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