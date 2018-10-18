渣打低息1.73厘搶稅貸高息定存套利袋千元

香港進入加息周期，銀行資金成本上漲，暫時所見向來「平通街」的稅貸息率最低亦在2厘以上。不過，渣打香港十分進取，近期就針對性推出平過稅貸的信用卡貸款優惠，以借50萬元或以上的適用客戶而言，只需一次過支付2%手續費，然後每月只須償還1%本金的貸款餘額至明年底，便可使用該筆貸款至明年底，以實際年利率計算，利息僅1.73厘。由於貸款富彈性，而客戶可利用原筆貸款應付首年開支，餘額更可敍造坊間高息定存來套利，若全數做定期，隨時有逾千元「茶錢」落袋。



渣打針對特選客戶低調所推的一項信用卡貸款優惠頗具吸引力，以該行信用卡客戶透過信用卡信用額借款套現65萬元為例，客戶首先需繳付手續費2%，即1.3萬元，其後每月清還1%最低還款額，即首月要還6500元、第2個月要還6435元，如此類推，直至明年底，到明年底最後一期，才一次過清還所有貸款餘額。但首筆2%手續費，須在信用卡當月找數期當日前支付，而非等待收到新一期帳單，有關利息開支在月結單上顯示才支付。如月結單付款日為10月25日，而該筆貸款在23日已存入戶口，該客戶須在10月25日在原有的付款額上，額外償還新一筆貸款的2%利息，以上述例子計，即1.3萬元。



優惠計劃月底截止



該優惠計劃於本月底截止，據渣打前線銷售員工表示，此項特別優惠只向部份客戶提供，如信貸記錄良好、信用額較大的客戶，貸款額至少須達50萬才享有2%手續費優惠，否則需繳付高達5%的手續費，若是2%手續費並計算至明年底，即以14個月還款期計，信用卡貸款的實際年利率為1.73厘，假如客戶提早還款將不涉任何收費，但用作借款套現的信用卡最好不要進行任何新簽帳，及避免用該信用卡作自動轉帳交費之用，因新簽帳均會被收取30多厘的信用卡簽帳利率。



多名業界人士均認為渣打上述信用卡貸款優惠吸引，因實際年利率低於2厘，更有指客戶可藉此套利。



以上述個案為例，信用卡客戶可從65萬元的貸款中先行預留一筆大約10.4萬元，用來應付2%手續費（1.3萬元）及清還14個月的最低還款額共約9.1萬元，然後可將54.6萬元貸款餘額敍造一個簡單的高息定期存款，目前市場上1年期的港元定存息可高達2.6厘，若將54.6萬元存放1年期定存，可賺利息14196元，既可「冚」手續費，又可多賺1196元，而且還可存放多2個月定存再賺多些利息。



