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稅貸息率大升 最高見4.49厘

2018-10-18 列印
　　臨近年尾，納稅人開始陸續收到稅單，今年本港銀行已進入加息周期，市場上的稅貸息率都較往年明顯上升，而且主攻大額稅貸，借100萬元以上年息最平都逾2厘。以一般稅貸額約20萬元計，有銀行年息高至4.49厘。

　　比較已推出稅貸優惠的銀行，目前稅貸年利率最低的為花旗，年息低至2.01厘，還款期12個月。稅貸額需要達150萬元，最多可借月薪12倍，即每月月入最少為125000元，才可申請150萬元稅貸額，享有2.01厘的優惠。

　　東亞銀行（023）同樣主攻大額稅貸，稅貸額100萬元，全新客戶計及4800元的現金回贈，年息為2.23厘。最高同樣可借月薪12倍，還款期12個月。不過，該行細額稅貸年息相對貴，借10萬元以下，年息高達7.48厘。

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