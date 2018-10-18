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內地上月新增貸款1.38萬億

2018-10-18 列印
　　中美貿易戰的形勢變化急劇，當局應變步伐逐漸加快。內地於今年中已開始微調並放寬貨幣政策，由年初的流動性收緊，轉為年中的合理充裕。人行放水力度加碼，9月份貸款增長超出預期。專家預期，實現今年6.5%的增長目標有相當把握，但要避免第四季度增速過快滑落。人行昨公佈，9月份新增貸款1.38萬億元（人民幣，下同），勝於預期，也高於8月份的1.28萬億元。

　　9月社會融資規模2.21萬億元，遠高於預期1.55萬億元。人民銀行稱，由9月開始，7389億元專項債計入社會融資。人行解釋，今年8月以來，地方政府專項債券發行進度加快，對銀行貸款、企業債券等有明顯的替代效應，有必要反映在社會融資規模。

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