﻿中環IFC外望——耀才太子女「牛一」 葉茂林勉須「苦幹」

耀才證券（1428）主席葉茂林（圖右）嘅千金葉頴恩（圖左）噚日「牛一」，全體員工日前幫太子女舉辦生日派對。葉茂林仲送上「成功須苦幹」嘅名家字畫祝賀，勉勵個女要堅毅不屈，鍥而不捨向目標進發。



佢又指年輕人「靠父幹」漸變盛行，但係即使有父母開路，亦唔應用「父幹」態度面對人生，做人必須要堅持「苦幹」，累積無數汗水同心血，先可以摘取甘甜嘅成果。



耀才證券行政總裁許繹彬，就聯同高級顧問黃健財，代表全體員工為向葉頴恩獻上汽球花籃同精製生日卡，令佢笑逐顏開，派對圓滿結束。



葉頴恩喺加盟耀才證券做主席助理後，第一次同集團上下慶祝生日，事前對生日驚喜派對毫不知情。葉頴恩又話，O依家市況雖然較為波動，唔穩定嘅外圍因素影響香港以至全球經濟，但耀才將會積極搶攻，拓展新業務版圖，將戰線擴展到內地省市，並且不斷強化網上平台，推動公司數碼化發展，同埋改善人事及行政管理等。



平保升級平安雲 夥GitHub戰略合作



中國平安（2318）昨日向行業展示平安雲戰略升級，通過差異化優勢和五大生態圈佈局，正式開啟平安雲構建完整雲生態，並對外輸出服務新篇章。



在深圳舉行發佈會上，平安雲宣佈與全球最大軟件代碼託管平台GitHub的戰略合作，正式在平安雲門戶上為中國企業客戶，提供GitHub企業版（GHE）產品和服務。未來雙方還將在多個層面進行深度探索，共同構建在金融、教育、創業等領域生態體系。



平保副首席執行官兼首席運營官兼首席信息執行官陳心穎表示，全球雲市場增長迅速，國家各級政府高度重視雲計算，平安雲在支撐集團內部業務的同時，不斷增強對外拓展能力，通過吸納內外部合作夥伴，開放雲生態，服務「金融、醫療、智慧城市、房產、汽車」五大領域企業客戶。



高瞻