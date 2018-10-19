﻿債息續升 中美貿戰陰霾未散 美股下滑 杜指跌327點

承接周三的跌幅，美國股市周四早段進一步顯著下滑，杜指曾挫近400點，標指和納指亦分別挫逾1.5%和2%；除了受美國債息高企的因素拖累，市場擔心中美貿易戰開始拖慢全球經濟，也令大市受壓。



今晨四時杜瓊斯工業平均指數收報25379，跌327點；納斯達克指數收報7485點，跌157點。



港股ADR跌406點



滙控（005）美國預託證券價格曾見62.85港元，較香港收市價跌1.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見275.21港元，較香港收市價跌5.79港元；港股ADR折合恒指報25047點，跌406點。



分析師表示，兩年期美債息口昨晚上升64基點，至2.8949厘，加上貿易戰仍持續，推低美股。而美國總統特朗普威脅退出萬國郵聯，劍指中國，中美關係雪上加霜，也令大市受壓。



另外，美國勞工部公佈，截至10月13日止美國首次申領失業救濟人數按周減少5000人，至21萬人，較市場預期的21.2萬人為少。美國持續申領失業救濟人數，截至10月6日止減少1.3萬人，至21萬人，為連續第189個星期位於30萬人關口以下，是自1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續強勁。



美勞工市場持續強勁



英鎊昨日略跌0.17%，報1.3093美元。美匯指數則升0.11，報95.685，日圓幾乎不動，報112.58兌一美元。歐羅則跌0.06%，報1.1494美元。



油價下跌，紐約期油每桶報68.67美元，跌1.5%；倫敦布蘭特期油報78.88美元，跌1,5%。



港股方面，重陽假後復市，恒指大幅高開212點，報25674點，但已是全日高位。反觀A股甫開已急挫，港股升勢亦不保，午後更愈跌愈急，一度挫兩百點，低見25261點。不過，歐洲開市後向好，港股收復大部分失地，最終恒指收報25454點，僅跌7點或0.03%。大市成交877.66億。國企指數跑輸，報10136點，跌61點或0.6%。



紐約期油跌穿70美元，「三桶油」沽壓大。中石化（386）季績也不及預期，股價大挫4.3%，成為全日表現最差的藍籌股，拖累恒指最多22點；中石油（857）瀉1.5%；中海油（883）跌2%。中海油田服務（2883）跌4.1%、安東油田服務（3337）挫3.4%。