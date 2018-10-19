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﻿儲局年尾將第四度加息

2018-10-19 列印
  美國聯儲局公布9月議息記錄，顯示所有成員同意9月加息四分一厘的決定，市場預期聯儲局將於12月進行年內第四次加息。

FOMC成員撐漸進加息

  美國總統特朗普近日多次批評聯儲局加息步伐過急，據聯儲局議息紀錄顯示，公開巿場委員會（FOMC）所有成員贊成漸進式加息步伐，同時傾向撤銷貨幣政策「寬鬆」（accommodative）的措詞，並預計進一步逐步加息將與經濟持續擴張、勞動力市場強勁和通脹接近目標一致。惟委員會成員對明年加息步伐仍存在分歧，部分人同意繼續加息以適度抑制經濟增長，有成員則表示不希望在沒有經濟過熱和通脹上升的迹象下，採取「限制性」政策。
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