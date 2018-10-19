滬倫通開通搶頭啖湯 滙控擬在華發CDR

據英國《《金融時報》》報道，在滬倫通計劃下，滙控（005）有望成為首家在內地發行中國預託證券（CDR），並於內地上市的外資公司。報道又指，滬倫通料於今年底開通。滙控發言人接受本報查詢時表示，該行正在研究滬倫通下建議的中國存托憑證（CDR）發行規定，目前不便提供更多評論。



惟該消息並未有為滙控股價沖喜，滙控昨收報64.55元，跌0.39%。倫敦股價亦跌穿64元，低見618.4便士，折算港幣為63.52元，較香港收市再跌2%，其後報620.4便士。



具國際化象徵意義



《金融時報》報道指出，滬倫通計劃由滙控打頭陣在內地CDR上市。而消息人士透露，滙控的CDR上市計劃被視為該集團籌劃多年後的象徵性上市行動。消息人士又指，滙控計劃內地上市多年，今次或許終會成功。而滙控多年來均積極爭取在內地上市，並於2007年首次談及有意上海上市。同期上交所公佈計劃推出國際板，允許外資公司以人民幣計價上市。惟有關計劃拖延多年，原初方案最後亦無疾而終。至於CDR上市形式早於十多年前已提出。



外資分析員認為，滙控若CDR上市意義重大，因這是內地投資者可首次在本土市場買賣外資公司的CDR。這亦是測試新渠道讓內地投資者經CDR買賣外資公司股份。根據滬倫通的機制，倫敦上市公司到內地掛牌不能籌集新資金。因此滙控到內地CDR上市的唯一好處是帶來品牌及市務推廣的效應，始終對很多國際公司而言，中國將很快成為最大消費市場。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑坦言，滙控如以CDR形式在內地掛牌，象徵意義較濃，因並非發行新股，暫時來看，此舉對其股價及整體發展影響有限，但可提升企業形象，有助進一步打入內場市場。



滬倫通為中國與其他國家股市互聯互通計劃之一，旨在將倫敦交易所及上海交易所聯繫起來，讓全球投資者可進入內地股市及讓內地投資者可藉此買入倫交所上市的股票。



