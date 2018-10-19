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唐家成未來多花時間湊孫

2018-10-19 列印
　　證監會主席唐家成今日任期屆滿，他昨日與傳媒相聚，作臨別歡送。他形容過去六年光陰似箭，並引用老子道德經文「慎終如始，無敗事矣」，指每日提醒自己要如第一日上任時般謹慎，才不會失敗。　

　　他表示，任內最驕傲的是開通中港證券市場的互聯互通機制，其次是完成上市規則改革，引入「同股不同權」架構及未有盈利的生科公司。他稱任期內沒遇上金融海嘯，較上任主席幸運。未來將集中在教資會主席的工作上，以及多花時間「湊孫」。

　　他表示，企業同股不同權諮詢一事，在商討中。

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