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港電子支付市場競爭白熱化

2018-10-19 列印
　　螞蟻金服及騰訊(700)積極在港爭奪電子支付業務，兩者分別夥拍本地華資富豪旗下集團，新鴻基地產(016)與騰訊最新宣布展開戰略合作，WeChat Pay全面進駐新地旗下商場，並斥1300萬元推優惠吸消費者，以推動智慧消費。另邊廂，螞蟻金服與長和(001)合營Alipay HK宣布殺入本港交通支付市場，與兩間專線小巴營運商合作，本港電子支付市場再起風雲。對於此次與新地合作是否想「抗衡」AlipayHK，騰訊表示不評論其他公司，只稱騰訊對所有零售業及智慧生活範疇「有份量」的公司，均持開放合作態度。

  新地與騰訊合作，新地旗下23個商場包括沙田新城市廣場、旺角MOKO、元朗YOHO MALL及觀塘apm等，以及一田百貨及數碼通(315)，均全面支援騰訊的電子錢包WeChat Pay。

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