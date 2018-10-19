新地與騰訊合作，新地旗下23個商場包括沙田新城市廣場、旺角MOKO、元朗YOHO MALL及觀塘apm等，以及一田百貨及數碼通(315)，均全面支援騰訊的電子錢包WeChat Pay。
港電子支付市場競爭白熱化
新地與騰訊合作，新地旗下23個商場包括沙田新城市廣場、旺角MOKO、元朗YOHO MALL及觀塘apm等，以及一田百貨及數碼通(315)，均全面支援騰訊的電子錢包WeChat Pay。
房署大嘥鬼 公屋11萬呎儲物室丟空
公屋供不應求，基層等了又等，未能上樓，被逼住劏房。申訴專員公署主動調查，踢爆全港公屋竟有二千四百個空間被用作儲物室，其中近四成空置，部份面積達七百平方呎！申訴專員劉燕卿批評房屋署未有善用空間，強調「半...
2018-10-19
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望改善兩軍關係 中美防長會晤
美國國防部長馬蒂斯昨日與中國國防部長魏鳳和會談。外媒報道引述美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）稱，中方要求與美方在東盟防長擴大會議期間舉行雙邊會議。他續指，馬蒂斯和魏鳳和會晤，從某程度上證明，中國有意讓兩軍關係保持正常穩定。 馬蒂斯和魏鳳和兩人昨日在新加坡，出席東盟國防部防長會議。美國國防部亞太助理部長薛瑞福表示，兩人在會議期間舉行會面，或多或少證明中國有意維持關係正常和穩定，北京似乎準備將中美軍方的互動正常化。美方亦有同樣意願，認為中美兩軍關係有望改善。 中美早前因互相制裁和貿易戰導致兩國關係惡化，馬蒂斯原定本月中前往北京，出席中美外交安全對...
2018-10-19
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「阿拉伯世界最需要表達自由」 《華郵》刊登失蹤記者最後專欄
沙特阿拉伯異見記者卡舒吉神秘失蹤、盛傳被殺及慘被肢解後兩個星期，他所效力的《華盛頓郵報》周三刊登據報是他所寫的最後一篇專欄文章，在文中講述阿拉伯世界推動新聞和表達自由的重要性。卡舒吉在文中形容阿拉伯世...
2018-10-19
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屋苑紛錄市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯區域經理陳智生表示，屯門豫豐花園2座中層G室，面積450方呎，兩房間隔，以472萬易手，呎價10489元，屬市價水平。據悉，原業主於07年以161.31...
2018-10-19
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債息續升 中美貿戰陰霾未散 美股下滑 杜指跌327點
承接周三的跌幅，美國股市周四早段進一步顯著下滑，杜指曾挫近400點，標指和納指亦分別挫逾1.5%和2%；除了受美國債息高企的因素拖累，市場擔心中美貿易戰開始拖慢全球經濟，也令大市受壓。 今晨四...
2018-10-19
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澳職星戰開火
新一季澳職今午星級開鑼，衛冕總冠軍墨爾本勝利簽入本田圭佑和托禾倫，組成明星鋒線；上季常規賽盟主FC悉尼亦從阿積士借用前橙軍射手施安迪莊。同時，百米飛人保特亦有望加盟中岸水手，群星列陣澳職，星味爆燈﹗
2018-10-19
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一體成形岩石鍋
炮製美食廚具質素很重要，韓國品牌新推出用岩石製的鍋\鑊系列，賣點是傳熱速度快，一體成形設計，就算用鑊底煎蛋亦冇問題！ 文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品查詢：2389 1331 抗刮達8H水平 韓國品牌Neo...
2018-10-19
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離婚兩年 出動80萬波子載猛男 失婚江美儀 擺紅陣催旺桃花
47歲超好戲嘅江美儀，月初接受本報獨家訪問時，自爆與拍拖11年嘅君如胞弟吳君祥因「步伐開始不一致，相信緣份已盡」分手兩年，其後前度父親冬叔(夏春秋)篤爆兩人早於06已年喺西雅圖註冊結婚，美儀嘅婚書亦隨...
2018-10-19
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社論——房署「大嘥」 愧對苦等公屋者
政府四處覓地，見縫起屋，以增加公營房屋供應，紓緩基層市民的需求，怎知房屋署是「大嘥鬼」，被揭各屋邨有不少地方長年閒置，政府須責成房署，善用空間，積極改建，盡量增加公屋的供應。 目前有十五萬宗公屋申請，由於公屋供不應求，輪候編配時間平均拖長至五點三年。另外，有調查發現全港有二十一萬人租住劏房，既捱貴租也忍受惡劣環境。基層市民面對嚴峻的居住問題，任何浪費公共空間的做法，都不應容忍。 申訴專員公署揭發全港公共屋邨竟有二千四百個空間被用作出租儲物室，其中近四成空置，部份面積更達七百平方呎！申訴專員劉燕卿慨歎房署未有善用空間，強調「半呎都不能浪費」，建議改建成住房，以紓緩市民「水深水...
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張氏理論——冠軍錦標 轉場有因
明晚將轉播英國雅士谷馬場的英國冠軍錦標及其餘五場賽事，不少馬迷可以波馬齊看。冠軍錦標是二千米一級賽，當然是重要大賽，但大家不要被賽事名誤導，以為贏這場賽事的馬匹，就是當然馬王。首先，英國馬會無所謂馬王，就算是三冠馬王都是非官方地位，只會有最高評分馬匹，而贏了這場賽事，事後也不一定獲最高評分。 以前這場賽事是在新市場舉行，因為新市場算是英國賽馬的起源地，於是一千及二千堅尼大賽都在此舉行。但幾年前，英國馬會決定將冠軍錦標移師到雅士谷，原因是新市場始終不是倫敦人方便去到的馬場，要駕車兩小時左右，而且無火車直達，要在劍橋轉車，再乘接駁巴士，相當不便；如不乘車，則要步行近半小時。老張...
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