周大福次季銷售佳 港澳市場升25%

莎莎國際（178）於期內整體零售及批發業務營業額按年升8.5%，至20.33億元，港澳市場零售銷售額增加9.6%，至17.26億元，同店銷售則上升7.1%。
周大福公佈，按產品劃分，港澳市場珠寶鑲嵌首飾的同店銷售按年跌2%，黃金產品則大升41%；內地市場方面，珠寶鑲嵌首飾及黃金產品的同店銷售增長分別為按年升1%及11%。期內黃金產品銷情理想，內地同店平均售價為4000元，去年同期為3600元；港澳同店平均售價則為8500元，去年同期為7100元。與去年同期相比，季內國際平均金價下跌5%。
門店方面，期內周大福在內地淨開設162個零售點。至於港澳及其他市場，周大福集團在香港開設1個Hearts On Fire零售點及關閉2個周大福鐘表零售點，並於韓國開設1個周大福珠寶零售點。截至9月底，共有2822個零售點。
莎莎黃金周交易數升一成
莎莎第二季港澳地區的內地客交易宗數上升16.7%，本地客的交易宗數雖輕微下跌2.1%，整體交易宗數仍錄得7.2%增幅。十一國慶假期期間，港澳地區零售銷售錄得7.4%升幅，同店銷售則上升2.8%，其中交易宗數上升10%，而每宗交易平均金額則下跌2.4%。莎莎稱，中美貿易戰、人民幣匯率和股市波動減弱消費意欲，加上季內十號颱風及惡劣天氣影響交通及人流，第二季的銷售增長較首季有所放緩。