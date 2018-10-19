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內地35公司押股近強制平倉

2018-10-19 列印
　　繼周三大市「過山車」波動後，內地三大股指周四再度重挫。外圍美股三大股指齊下挫，中概股狂跌；內地市場對股權質押融資風險的憂慮加劇，估計有35家公司押股已到達強制平倉水平，並可能由國資基金機構出手拯救。上證指數昨日失守2500點關口，收報2486點，重挫2.94%，成交額1066億元（人民幣，下同），滬指創2014年11月以來新低。

        中泰證券首席經濟學家兼研究所所長李迅雷表示，現在A股的估值趨於合理，甚至被低估，但市場仍有下行的慣性，風險還在延續。他形容，春天是不遠，但很多企業熬不過冬天。

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