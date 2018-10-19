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中國外匯佔款餘額連跌兩月

2018-10-19 列印
　　受人民幣貶值及美元流動性緊張拖累，人民銀行昨公佈，中國9月外匯佔款餘額減少1193.95億元（人民幣，下同），至21.4萬億元，為連續第2個月減少，降幅為2017年1月以來最大。8月降幅23.85億元。截至9月底，境外機構和個人持有境內股票1.28萬億元；持有境內債券1.75萬億元。而美國財政部一如預期，未有把中國列為匯率操縱國，但美國財長勞欽表明，為實現更平衡的貿易，將繼續監察中國的貨幣政策。

  隔夜美聯儲發佈的會議紀要，稱全體儲局官員認為適合繼逐漸進加息。受此影響，周四人民幣對美元官方收盤價報6.9409，較上日官方收盤價跌160點子。

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