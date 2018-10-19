﻿中環IFC外望——證監增設網上匿名舉報

證監會為鼓勵公眾舉報欺詐及失當行為，昨日在網站推出新版面和功能，投訴人可以匿名舉報。證監指出，儘管舉報人可以匿名方式披露資料，但證監鼓勵投訴人提供姓名及聯絡資料，讓證監會可與有關人士聯絡，以作跟進。



鼓勵投訴人留聯絡資料



公眾人士現時可透過新設的「舉報企業欺詐及市場失當行為」網頁，填寫網上表格以提供資料。證監會網站上的「你認識這些人士嗎？」一欄，現提供更多有關證監會正欲尋找的主要嫌疑人詳細資料，以及可用來提供有關這些人士下落的網上表格。新版面令公眾更易舉報涉嫌企業欺詐和市場失當行為，以及提供可能有助證監會調查的人士資料。根據證監經驗，不少個案都是因舉報人沒有披露身份或聯絡資料，以及提供資料不足以支持採取行動，以致無法繼續追查。



證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）表示，若公眾能夠及時提供可靠情報，讓證監採取行動，有助遏制企業欺詐及市場失當行為。



澳建主題公園「葡京人」 料2020年開幕



賭王四太梁安琪出任董事的澳門主題公園度假村股份，昨日公佈斥資50億元開設澳門路氹首個以澳門為主題的綜合度假村項目「葡京人」。葡京人位於澳門東亞運動會體育館旁，佔地約10.6萬平方米，總建築面積約14.1萬平方米。此外，約有2萬平方米戶外空間可用作各種休閒活動場地。



「葡京人」創辦人兼澳門主題公園度假村董事何猷亨表示，「葡京人」綜合度假村整體設計概念來自澳門舊風貌，建築細節參考經典建築物，例如愛都酒店、澳門皇宮娛樂場、新中央酒店。「葡京人」不設賭場設施，何猷亨指出，日後會否有賭場，須視乎政府及博企興趣。



何猷亨指，「葡京人」綜合度假村的三個自營酒店品牌，包括葡京人酒店、歐舒丹酒店及LINE FRIENDS澳門主題酒店，提供合共820間客房。



他又指，構思「葡京人」項目時，希望能重塑昔日澳門面貌之餘，以新形式延續澳門人的集體回憶，又指「葡京」這個名字經過多年來發展，已成為澳門代名詞，預計於2020年開幕。



高瞻