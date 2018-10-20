﻿中央救市A股抽升 恒指拗腰彈106點

兩行一會出招救市，加上國務院副總理劉鶴指中美正就貿易摩擦接觸，市場憂慮情緒紓緩，A股午後抽升，上證指數高見2553點，以近全日高位收市，收報2550點，升64點或2.58%，成交1301億元人民幣。港股早段曾瀉364點，再試17個月低位，其後受A股帶動反彈，收報25561點，升106點。



劉鶴就當前經濟金融熱點問題接受官媒採訪時指，內地股市泡沫大大縮小，中美亦正就貿易摩擦進行接觸。他稱，最近一段時間，內地股市出現明顯波動和下滑，這是由諸多因素造成。他指出，主要國家央行加息後，全球股市開始波動，美國股市也出現明顯回調，目前這個過程還在繼續。中美貿易摩擦對市場也造成影響，但他認為是心理影響大於實際影響，目前中美正在接觸。



劉鶴稱中美正在談判



他說，二是中國經濟結構正在破舊立新的過程中，必然對股市帶來影響。三是市場預期發生變化，未來經濟環境的種種不確定性，影響了投資者行為。投資者很關心民營經濟發展、產權保護等問題。



他又指，從全球資產配置來看，中國正在成為最有投資價值的市場，泡沫已經大大縮小，上市公司質量正在改善，估值處於歷史低位，所以很多機構建議對中國股市給予高度關注，認為中國股市已經具有較高投資價值。



港股昨日低開282點，曾瀉364點低見25090點，創17個月新低；隨後跟隨內地股市掉頭轉升，由中資金融股及內銀股領軍，恒指一度飆288點，高見25743點。尾市走勢回順，恒指收報25561點，升106點或0.42%，全日波幅653點，成交額996億元。國企指數曾跌至一萬點關口，收報10222點升0.84%。



第一上海首席策略師葉尚志表示，內地官員集體發言有效提振市場信心，未來仍視乎會否有進一步措施及政策公佈。他指，雖然昨日港股及A股成交量回升，惟短期內整體入市氣氛仍較弱，料港股踏入第三季業績期為市場觀望焦點。