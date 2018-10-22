﻿民銀資本設立動機遭疑 「謎網」狙擊三可疑公司

David Webb發現在今年5月9日，民銀資本向新華聯國際（Macrolink）提供了約4.3億港元（5500萬美元）的保證金貸款，由負責人傅軍擔保；而此前，在2017年12月8日亦有另一筆約2.34億港﹙3000萬美元﹚的借貸給了新華聯國際及附屬Macro-Link 國際，令民銀資本總曝光的金額達到9.75億港元，佔有形資產淨值55%。
傅軍持有東岳集團（189）29.2%股權、新華聯資本（758）的67.8%股權及新絲路文旅（472）46.19%股權。2014年5月9日，東岳集團曾認購中國民生投資股份價值10億人民幣的2%股權。
榜上有名的綠地香港（337）發表公告還擊，批評陳述乃失實、毫無根據、誤導及不公平，強調公司財務狀況穩健。
內地國務院副總理劉鶴及兩行一會上周五出招救市，令內地股市回穩。證券界指出，本周仍有大型美企公佈季績，加上歐盟中央銀行，加拿大央行議息，外圍發展尚未明朗，歐盟也有可能駁回意大利政府的赤字預算案，短期內港股走勢仍有壓力。
港股仍受壓 徘徊25000關
耀才證券研究部總監植耀輝認為，過往中央多次落藥救市，惟成效普遍不太持久，從救市當日A股成交量仍不多便可見一斑，反映內地投資者的信心較低，視乎未來一至兩日會否有進一步措施公佈。植耀輝相信，現時眾多外圍因素未明朗，歐盟很大可能駁回意大利政府的赤字預算案、市場觀望美股第三季業績，短期港股走勢仍有壓力，料本周恒指在25000點至26000點區間上落。
港股預託證券上周五變動不大，建行（939）美國收市報6.16元，跌0.65%；工行（1398）報5.21元，跌0.44%；中行（3988）報3.27元，跌0.44%。騰訊（700）美國險守280元關，報280.12元、跌0.67%；滙控（005）報63.46元，跌0.61%。以港股預託證券比例計，相當於較香港收市低86點。