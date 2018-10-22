﻿習近平撐民企貢獻 國務院倡放寬融資

內地早前就「國進民退」愈傳愈熱，影響民企投資信心，拖累股市表現。昨日新華社引述國家主席習近平最新的「撐民企」言論，指在中國改革四十年以來，民企的貢獻不可磨滅，地位不容置疑，支持民營企業發展，是黨中央的一貫方針，絲毫不會動搖，任何否定、弱化民營經濟的言論和做法，都是錯誤的。此外，國務院金融穩定發展委員會亦提議，放寬民企的融資渠道，包括有條件減免銀行承擔壞帳責任，增加誘因促使銀行向民企借貸，並呼籲銀行「不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸」。



興業銀行首席經濟學家魯政委指，最近從最高層的領導，至執行層面的官員均有表態支持民企，說明將會很快有相關政策出台。對於銀行將會提高向民企貸款的比例，有可能令企業負債率增高，導致地方債壓力加大。魯政委指，可以在兩個層面設置管控機制，一是放款人應選可控的企業，二是民企應避免過高欠債。



新華社引述國家主席習近平，昨日向內地扶貧組織「萬企幫萬村」的行動中，受表彰的民營企業家回信指，對於愈來愈多的民營企業積極承擔社會責任，踴躍投身脫貧攻堅，幫助眾多貧困群眾過上了好日子，感到非常欣慰。



習近平續指出，改革開放四十年來，民營企業蓬勃發展，民營經濟從小到大、由弱變強，在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生等方面發揮了重要作用，成為推動經濟社會發展的重要力量。民營經濟的歷史貢獻不可磨滅、地位作用不容置疑，任何否定、弱化民營經濟的言論和做法都是錯誤的。



召開防範化解金融風險會議



由國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴主持的防範化解金融風險第十次專題會議提到，國內當前的宏觀經濟延續，基本上穩中有進，但由於仍處於新舊動能轉換的關鍵階段，對存在問題要開準藥方，及時解決。會議受關注的重點之一，是涉及對民企借貸所提出的措施，不但重申了劉鶴日前指「國進民退之說是錯誤的」的說法，並進一步說明了國策將如何支持民企。



會議又呼籲，對暫時遇到經營困難的企業，若其產品有市場、項目有發展前景、技術有市場競爭力，不應盲目對其停貸、壓貸、抽貸，甚至斷貸，但要有效治理附加不合理貸款條件、人為拉長融資鏈條等問題。會議強調，要認真總結國有企業混改試點經驗，加大下一步改革力度。