﻿越秀銷售額跌近半 仍有信心可達目標

中美貿易戰及內地調控樓市的內外夾攻下，市場憂慮房地產市場會否再下行。越秀地產（123）董事長林昭遠表示，政府調控房地產行業的目的是維穩，相信樓市不會大起大落，公司有信心完成今年全年550億元（人民幣，下同）的銷售目標，今年的派息率將介乎30%至40%。



中美貿易摩擦升溫，內地樓市調控加劇，市場憂慮房地產市場是否要迎來寒冬。林昭遠表示，房地產行業作為中國的經濟支柱，政府通過行政手段調控樓價，主要目的是維穩，而不是令其大起大落。他認為，當市場經濟不景氣時，政府會更依賴房地產行業來拉動經濟增長。



公司投資者關係部總經理姜永進表示，今年無論是A股還是港股，回調力度都很大，估計股市的波動幅度也就至此，跌幅不會再明顯，房地產市場亦然。公司有約70億港元的資產在香港，其他資產也有做遠期對沖，相信可在一定程度上應對中美貿易戰及人民幣貶值帶來的風險。



銷售面積跌近四成



9月份越秀合約銷售額按年下降約47%至23.83億元，銷售面積亦按年下降35%至10.87萬平方米。截至9月30日止，越秀僅完成全年銷售目標550億元的65%。林昭遠解釋，受杭州政府的限價政策影響，公司在當地的樓盤價格不及預期，又因推盤步伐稍慢，令上月銷售業績有所下滑，惟他表示，相關問題已經突破，根據公司2018年的鋪排節奏，仍然有信心完成今年全年550億元銷售目標，亦力爭達成2020年取得銷售額1000億元的目標。



拿地方面，林昭遠表示，基於現時市場環境不明朗，公司將會相對謹慎。他指，越秀地產現時有土地儲備約3500萬平方米，可支撐未來數幾年的發展，因此不會在市場價格過高的時候急於買地，但若價格合理，則仍會出手。公司將廣州南沙作為未來發展的重點區域，目前有靈山島尖三個項目及濱海新城一個住宅項目，總建築面積分別為70萬平方米及102萬平方米。公司將加大商業地產板塊的投入，冀望2025年時，相關領域可為公司帶來三分一的營收。