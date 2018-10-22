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﻿中聯通發盈喜 盈利大漲1.16倍

2018-10-22 列印
　　中國聯通（762）發盈喜，預期截至9月底止首三季盈利87.8億元（人民幣，下同），上升1.16倍，其中包括來自中國鐵塔（788）上市攤薄股份淨盈利14.74億元。今年首9個月服務收入約2000.13億元，上升6.5%；移動服務收入預計約1254.24 億元，上升7.2%；固網服務收入預計約732.23億元，上升5.2%。

  聯通第三季繼續落實提速降費國家政策，並從7月1日起取消手機國內流量「漫遊」費，通過上半年提前部署，積極推廣大流量套餐、薄利多銷，減緩了取消手機國內流量「漫遊」費對第三季度移動服務收入下降的壓力。

　　聯通預期今年第四季度市場競爭可能周期性加劇，將積極應對挑戰，深化聚焦創新合作戰略，加快聯通建設，推進互聯網化運營落地，以混改為契機，深化戰略合作。
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