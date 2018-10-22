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﻿祈福生活服務 力拓大灣配套

2018-10-22 列印
　　高鐵開通後，大灣區一小時生活圈的居民來往日益頻繁。祈福生活服務（3686）主席孟麗紅認為，生活服務的商機無限，重點拓展校外培訓、物業管理、智能社區三大領域，透過一條龍配套服務，形成協同效應，亦是盈利的增長動力。

　　擁有超過15萬常住人口的祈福新邨是港人熟悉的老牌大型社區，也是內地最早提供物業管理服務的社區。近年居民生活素質提升，對衣食住行等配套服務的要求亦與時俱進。

　　孟麗紅稱，除祈福新邨等住宅項目，亦為寫字樓、商廈、學校及工業園區提供物業管理服務。以管理物業面積計，住宅佔70%，非住宅佔30%。來自第三方物業管理的佔比約5%。物業性質不同，對管理服務的要求也各有側重，要求更為細緻及多元化。
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