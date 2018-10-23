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﻿市場觀望季績 杜指跌126點

2018-10-23 列印
　　受內地股市持續反彈刺激，美股跟隨高開，但投資者關注本周將迎來的大量企業第三季財報，觀望氣氛濃厚，大市表現反覆波動。杜指開市後曾升100點，其後倒跌145點，報25298點；標普五百指數跌12點，報2755點；納指亦由升轉跌，跌18點，報7430點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25317，跌126點；納斯達克指數收報7468點，升19點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見63.30港元，較香港收市價跌1.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見293.68港元，較香港收市價升2.48港元。

　　意大利預算問題仍是市場關注焦點，但意大利內閣高官對於預算案立場有所軟化，因為他暗示2.4%的財政赤字是上限而非目標。
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