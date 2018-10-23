﻿A股漲停板 恒指重越26000 中港股市齊飆 券商升勢凌厲

中央領導人及財金官員相繼開腔力撐股市，強調維穩金融市場及加快相關政策出台，刺激滬深股市暴漲4%至5%，錄得兩年以來最大漲幅，證券股更全線漲停，帶動港股顯著造好，恒指重上26000點水平，急彈591點，收報26153點，創9月中以來最大升幅，成交金額增至1144億元。港股券商股亦升勢凌厲，多隻券商股升逾一成。



人民銀行主管的媒體《金融時報》昨發表評論稱，高層領導集中表態極為罕見，新政策陸續跟進落實，A股將迎來春天。加上繼國務院副總理劉鶴上周五發聲力挺A股後，中央及交易所周末期間再召開防範化解金融風險專題會議，政府高度重視股市健康穩定發展，以及增強和穩定投資者信心，將推出一系列有針對性的改革新舉措，讓低迷已久的A股市場迎來新的春天。



滬深兩指勁彈逾4%



上證指數延續上個交易日升勢，收升104點，報2654點，重返2600點關口；深成指數高開高收，收報7748點，勁彈361點；創業板指數收報1314點，上揚65點。



氣氛好轉北水掃貨



受A股帶挈，恒指高開106點報25668點，已屬全日低位，在買盤支持下愈升愈有，午前一舉重上26000點關，追補本月10日因環球小股災而造成的裂口，高見26234點，升673點，午後指數繼續於高位橫行，收市穩站於26000關之上，報26153點，大升591點；國指則收報10490點，勁彈268點，成交金額增至1144.41億元。市場氣氛好轉，北水入貨意欲大增，全日淨買入47.86億元，比上周五淨買入21.97億元，勁增1.18倍。



內地傳媒報道，券商或與地方國資委合作，成立「類救助基金」，幫助抵押股份的上市公司，紓解具有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司，重振市場信心。券商股升勢凌厲，海通證券（6837）飆14.57%，收報7.55元；中國銀河（6881）升12.95%，收報3.75元；中信證券（6030）收升12.27%，報13.72元；華泰證券（6886）急升11.8%，收報12.32元；光大證券（6178）飆10.93%，收報6.8元；廣發（1776）漲9.13%，收報9.56元。