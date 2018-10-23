聯通盈利大漲1.17倍 中移動僅升3%遜預期

內地電訊商中國移動（941）及中國聯通（762）昨日齊齊在收市後批發今年首三季成績表，中移動多賺3.15%，至950億元（人民幣，下同），收入微跌0.32%至5677億元；然而其對手中聯通則按年多賺1.17倍，至87.8億元，收入增6.77%，至2197.12億元，兩者的盈利均計入中國鐵塔（788）上市帶來的貢獻。



中移動首三季收入5677億元，其中通訊服務收入按年增0.6%，至5184億元；銷售通信產品及其他收入跌9.04%至493億元。而單計第三季，通信服務收入按年跌近3%至1623億元。中移動截至上月底，移動用戶總數為9.16億戶，期內淨增2930萬戶；其中4G用戶6.95億戶，淨增4578萬戶。移動用戶每客月均收入（ARPU）按年跌7.93%至55.7元，下行壓力依然較大。寬頻客戶1.47億戶，期內淨增3413萬戶。



「提速降費」影響收入



至於中聯通，首三季收入按年增6.77%至2197.12億元，其中整體服務收入按年增6.46%至2000.13億元，包括較去年同期增7.17%至1254.24億元的移動服務收入在內；銷售通訊產品收入按年增一成至196.99億元。中聯通指，因應取消國內流量漫遊費，將透過優化產品資費及推廣大流量套餐，紓緩取消漫遊費的壓力。該公司截至9月底止，移動出帳用戶3.1億戶，期內淨增2566.3萬戶；其中4G用戶淨增3897.4萬戶至2.14億戶；移動出帳用戶ARPU按年下降3.31%至46.8元。寬頻用戶8034.7萬戶，淨增380.8萬戶。



此外，5G發展如火如荼，早前港府就26至28吉赫頻譜分配作公眾諮詢，中移香港行政總裁李帆風昨日表示，中移香港有意申請相關頻譜。



