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貿發局授港商避貿戰妙計

2018-10-23 列印
　　美國明年一月起，將針對中國貨品加徵關稅，港商在內地貨品亦加緊製造，並趕在限期前出口。貿易發展局副總裁葉澤恩指出，周四將舉行研討會，由美國律師行及工貿界代表，建議港商減低受貿易戰影響方法，包括可以將貨物分類更改，轉為不受關稅影響類別。其次，港商可以將生產線轉至東南亞等地。第三種方法是透過中介人，由他們進口貨物到美國，從而減省一些關稅。立法會航運及物流界議員易志明指出，由於廠商趕在明年1月1日前將貨物運至美國，目前本港空運及海運均有增長。

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