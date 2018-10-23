傳恒大抵押港商廈融資117億

外電引述消息人士報道，中國恒大（3333）擬抵押灣仔中國恒大中心，融資約15億美元（約117億港元），部份融資所得款項將用於償還海外貸款及派息。其中一位直接了解融資計劃的消息人士表示，恒大正嘗試增加額外的流動性。



路透報道提到，恒大在2015年斥資125億元，向華人置業（127）買入該灣仔商廈，即為位處灣仔告士打道38號及謝斐道25號的甲級寫字樓，其後改名為中國恒大中心。有地產市場專家指出，透過提供房產作為擔保以籌集資金的做法，在高槓桿率的內地開發商中並不少見，但將一棟尚未全額還清的物業證券化較少有。當時恒大以分期6年的方式支付代價。



報道指出，在熾熱的內地房地產市場推動下，恒大的淨負債比率從2017年底的184%，下降至今年6月底的127%。



