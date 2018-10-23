同程藝龍擬集資78億 Mindtell首掛賺500元

與此同時，內地移動業務營銷公司匯量科技（Mobvista Inc.）也料於本周進行上市聆訊。
新加坡建築、基建及室內裝修項目總承建商HON CORPORATION（8259），昨日起至周四（25日）公開招股，招股價介乎每股0.5元至0.6元招股，發售1.2億股，10%公開發售，集資最多7200萬元。一手4000股，入場費2424.18元。該股預計11月7日在創業板掛牌，獨家保薦人為富強金融資本。
馬來西亞資訊科技服務供應商 Mindtell Technology Limited昨日首掛，以全日最高位0.96元開市，雖然最終以近全日最低位0.72元收，仍較發售價0.62元高16%，每手5000股，帳面賺500元。
料將成為本港第四隻無收入生物科技股的信達生物製藥（1801）今天截止招股。根據耀才、輝立、信誠三間證券商的數據，合共錄得0.91億元孖展額，未獲足額認購。投行消息則指，該公司的國際配售首日已錄超額認購。與此同時，內地移動業務營銷公司匯量科技（Mobvista Inc.）也料於本周進行上市聆訊。
新加坡建築、基建及室內裝修項目總承建商HON CORPORATION（8259），昨日起至周四（25日）公開招股，招股價介乎每股0.5元至0.6元招股，發售1.2億股，10%公開發售，集資最多7200萬元。一手4000股，入場費2424.18元。該股預計11月7日在創業板掛牌，獨家保薦人為富強金融資本。
馬來西亞資訊科技服務供應商 Mindtell Technology Limited昨日首掛，以全日最高位0.96元開市，雖然最終以近全日最低位0.72元收，仍較發售價0.62元高16%，每手5000股，帳面賺500元。
料將成為本港第四隻無收入生物科技股的信達生物製藥（1801）今天截止招股。根據耀才、輝立、信誠三間證券商的數據，合共錄得0.91億元孖展額，未獲足額認購。投行消息則指，該公司的國際配售首日已錄超額認購。