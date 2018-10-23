同程藝龍擬集資78億 Mindtell首掛賺500元

路透旗下IFR引述消息人士指，騰訊（700）持股24.92%的網上旅遊公司同程藝龍，將於本周進行上市聆訊，計劃集資8億至10億美元（約62.4億至78億港元），比較早前傳出至少集資10億美元有所縮減。同程藝龍2017年賺1.94億元（人民幣，下同），2016年則虧損20億元。攜程亦持有其22.88%股權。摩根士丹利、摩根大通及招銀國際為其聯席保薦人。港股昨日大升市，Mindtell Technology Limited（8611）首掛亦升16%，帶挈散戶每手賺500元。



與此同時，內地移動業務營銷公司匯量科技（Mobvista Inc.）也料於本周進行上市聆訊。



新加坡建築、基建及室內裝修項目總承建商HON CORPORATION（8259），昨日起至周四（25日）公開招股，招股價介乎每股0.5元至0.6元招股，發售1.2億股，10%公開發售，集資最多7200萬元。一手4000股，入場費2424.18元。該股預計11月7日在創業板掛牌，獨家保薦人為富強金融資本。



馬來西亞資訊科技服務供應商 Mindtell Technology Limited昨日首掛，以全日最高位0.96元開市，雖然最終以近全日最低位0.72元收，仍較發售價0.62元高16%，每手5000股，帳面賺500元。



料將成為本港第四隻無收入生物科技股的信達生物製藥（1801）今天截止招股。根據耀才、輝立、信誠三間證券商的數據，合共錄得0.91億元孖展額，未獲足額認購。投行消息則指，該公司的國際配售首日已錄超額認購。與此同時，內地移動業務營銷公司匯量科技（Mobvista Inc.）也料於本周進行上市聆訊。



新加坡建築、基建及室內裝修項目總承建商HON CORPORATION（8259），昨日起至周四（25日）公開招股，招股價介乎每股0.5元至0.6元招股，發售1.2億股，10%公開發售，集資最多7200萬元。一手4000股，入場費2424.18元。該股預計11月7日在創業板掛牌，獨家保薦人為富強金融資本。



馬來西亞資訊科技服務供應商 Mindtell Technology Limited昨日首掛，以全日最高位0.96元開市，雖然最終以近全日最低位0.72元收，仍較發售價0.62元高16%，每手5000股，帳面賺500元。



料將成為本港第四隻無收入生物科技股的信達生物製藥（1801）今天截止招股。根據耀才、輝立、信誠三間證券商的數據，合共錄得0.91億元孖展額，未獲足額認購。投行消息則指，該公司的國際配售首日已錄超額認購。



