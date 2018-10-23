全球養老金指數港列亞洲第三

墨爾本美世全球養老基金指數今年首年涵蓋及香港地區，而首次加入指數的香港即以56分總評分打入亞洲區三甲排名，取代中國位居第三位，僅次於新加坡及馬來西亞。論指數評分級別，香港以C級贏D級的中國，但就輸給B級的新加坡。新加坡和中國的總評分分別為70.4及46.2。至於全球排名方面，在34個國家中，香港排名第22位。養老系統的總評分包括計算充足度、可持續性及完整性三項評分。



美世香港投資和精算諮詢領導陳慧盈表示，香港養老系統的完整性評分冠於亞洲，達82.2分，主要原因包括良好的管治、金融體系及監管的完整性、詳盡投資披露的要求，以及積金局有力的監管和執行。



