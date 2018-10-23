  • 2018年10月23日 星期二
  • 25º
  • 83%
熱門： 港珠澳大橋台鐵翻車岳華郭炳湘沙中線

日報新聞 > 財經

傳富衞購聯邦銀行印尼壽險業股權

2018-10-23 列印
　　外電引述消息人士報道，電盈（008）主席李澤楷私人投資的富衛保險，擬收購東南亞保險業務資產。報道指，富衛收購澳洲聯邦銀行印尼壽險業務控股權的洽商已近尾聲，料交易作價約4億美元（約31.2億港元），最快於本周內公佈消息。

　　據彭博引述消息人士稱，澳洲聯邦銀行現持有印尼壽險業務約80%股權，有關交易將推動富衛保險在增長最快的保險市場之一拓展業務。報道提到，澳洲聯邦銀行首席執行官Matt Comyn正進行改革，並計劃分拆其財富管理和抵押貸款經紀業務。近年富衛保險積極在其他亞洲地區擴充保險業務，2016年收購新加坡珊頓保險，同年收購越南保險公司大東方人壽。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd