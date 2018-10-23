﻿中環IFC外望——TNG推新服務 喺Lawson撳日圓

港人好鍾意去日本旅行，但係幾時同去邊到「唱Yen」都好傷腦筋。TNG金融就睇準呢個商機，同日本連鎖便利店Lawson（見圖）聯手，喺日本1.3萬間Lawson同埋Natural Lawson店舖，推出店內日圓現金提取服務。



TNG錢包用戶可以利用日本Lawson店內嘅多媒體終端機「Loppi」，半自助提取日圓現金，每次提取限額係9999日圓，可以全天候多次提取。日本提款嘅當地負責機構，係主打海外匯款服務「PayForex」嘅Queen Bee Capital公司。



操作流程方面，第一步係打開TNG電子錢包App，完成換匯後將會獲得二維碼（QR Code）。第二步憑QR Code到Lawson或者Natural Lawson嘅「Loppi」終端機掃描，將有條碼嘅換匯憑條印出嚟。最後只要拎住印出嚟的換匯憑條去收銀，交畀店員就可以拎日圓現金。



TNG主席江慶恩話，香港人以後唔使於訪日前提前兌錢或者帶住大量日圓，相信可以玩得盡興啲喎。



FF中國員工將按月全發放



早前恒大被指拖欠FF中國60名員工薪金，據內地傳媒報道，被指欠薪的60名員工已獲發薪金。報道引述接近恒大消息人士指出，員工年薪100%會按月度發放，一改以往FF支薪方式。



消息人士指，以往員工70%薪酬是按月發放，餘下30%則按年度發放。現時更改為每月5日發出當月薪酬的50%，該部份會視為基本工資，餘下50%為綜合獎金，則在每月20日發放。根據政策規定計算的額外績效獎金，亦會在每月20日發放。



另外有報道指，FF因恒大違約陷入財困，導致全體員工減薪兩成，其中賈躍亭更只收1美元象徵薪金，公司高層員工減薪更超過兩成，並且對準備離開的員工表示理解。



高瞻