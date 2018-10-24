恒指瀉806點 亞太表現最差 環球政局未穩 杜指跌125點

中美貿易戰持續，令美國投資者對當地企業營運成本大升及盈利見頂產生憂慮，使昨晚美股杜指開市即大幅下挫逾540點，低見24768點，跌幅達2%，納期達克指數亦挫逾2%，跌破2700點報2696點，港股期指夜市再跌近200點報25140點，低水207點。資金走入黃金避險，金價大升約11美元報每盎斯1233.7美元。



美國對中國發動的貿易戰沒有平息迹象，加上美國軍艦駛經台灣海峽，及美國總統特朗普聲言退出美俄導彈條約，都令投資者憂慮環球政治局勢再度惡化，影響投資情緒，再加上美國大企業經營成本開始因貿易戰而扯高，投資者憂慮企業盈利見頂，因而拋售股票。



美國大型機械企業Caterpilla及3M分別表示，因貿易戰而令生產物資成本上漲，及削減盈利預測，觸發投資者憂慮升溫，大幅拋售手上股票，Caterpilla早段急挫8%，而3M亦跌7%，加深整體大市向下壓力。標普指數在最近14個交易日中已下跌了12日，當地投資分析員指出，貿易緊張重要，利息上升重要，但未來兩周的企業盈利情況亦十分重要，因為部份大型跨國企業已發出令市場失望的指標。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25191點，跌125點；納斯達克指數收報7437點，跌31點。



騰訊在美升8.46元



滙控（005）美國預託證券價格曾見61.83港元，較香港收市價跌0.57港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見286.26港元，較香港收市價升8.46港元。



另有投資分析員表示，投資者的憂慮情緒已充份顯現，大型企業如阿馬遜、微軟、英特爾等的盈利情況如何，足以影響美股調整幅度有多深。Rakuten證券澳洲首席投資官Nick Twidale表示，全球對現時的環境已愈來愈悲觀，市場正向一次深度調整進發。



在美股大挫之下，美元匯價表現波動，在亞洲時段美匯強至96.1以上水平，但在歐洲市中段又回落至95.8，不過在美股開市時段又再次挑戰96高位。資金亦走入黃金避難，金價一度衝高至每盎司1240美元水平，及後稍回至1233.7美元。



銀娛暴跌7.9% 遭大行降級



中央出招救市效應短暫，前日中港股市才顯著反彈，惟效應曇花一現，昨日又大幅下跌，恒指更是「跌凸」，將周一的升幅完全蒸發，恒指收報25346點，瀉806點，為亞太區內表現最差的股票市場，騰訊（700）大跌4.6%收報277.8元，較前日收市282元還要低。



濠賭股因賭收遜預期，更是跌市重災區，遭大行降級降價的銀娛（027）大插7.94%收報43.45元。