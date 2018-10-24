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歐政局動盪　英鎊續受壓

2018-10-24 列印
  受英國脫歐談判及意大利預算案的不確定性影響，市場避險情緒升溫，英鎊及歐羅昨日早段曾受壓。英國首相文翠珊在國會發言，表示脫歐協議的95%內容已經解決，但愛爾蘭與北愛爾蘭邊界處置問題仍存在分歧，市場亦盛傳文翠珊正面臨黨內逼宮，令英國政局及脫歐談判再蒙上陰影。另外，歐盟與意大利就預算案問題的討論未有結果，穆迪在上周又調低意大利評級，令投資者受困擾。英鎊兌美元曾跌報1.2967，為約三周低位，至昨晚約9時，英鎊稍為回穩微升0.35%，英鎊兌美元重上1.3關口報1.3009。歐羅兌美元微跌報1.1461。

  由於投資者撤出亞股避險，令日圓受惠走強。美元兌日圓之前曾觸及盤中低位112.84，至昨晚約9時已回升至112.15，日圓升0.59%。
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