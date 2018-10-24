支持民企續發債 人行提供100億資金

人民幣持續偏弱，在岸價（CNY）日盤收報6.9372兌1美元，微跌2點子；離岸價（CNH）一度迫近6.95，大部份時間都徘徊在6.94附近水平。在美元強勢下，市場繼續看淡人民幣。此外，據外電引述消息人士指，人行計畫向中債信用增進公司提供100億元人民幣資金，為民企發債提供增信支持。惟目前尚不清楚中債增信具體將採取何種方式提供增信。



人民幣離岸價昨最低見6.9496，跌124點子，截至晚上約8時報6.9454，跌82點子。在岸價夜盤同一時間報6.9368。東亞高級外匯市場策略師葉澤恆表示，人民幣偏弱因受中國傾向放水及美元呈強影響，估計人民幣短期將於6.93至6.96之間徘徊。



人幣續疲弱 徘徊6.94關



華僑永亨銀行經濟師李若凡則指，人民幣昨日表現主要受美匯強勢所主導。她維持今年內人民幣可保7算的預測，但明年首季則有機會跌破7算，因為中國傾向較為鬆的流動性，另邊廂美國將繼續加息，令中美兩地息差收窄，甚至倒掛，以致美元下季仍會偏強。另有交易員指出，日前中國推出多項金融舉措對匯市影響有限，午後美元衝高回落，但客盤購滙需求不減，在強美元背景下，人民幣或仍將考驗6.95元關口。



環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，9月人民幣全球交易使用量降按月減0.23個百分點，至1.89%，在全球支付貨幣中的使用排名維持第5位。



此外，亞投行行長金立群表示，環球經濟環境多變，現時情況較1997年和2008年的金融危機更難應付。他又指，在加息周期下，基建融資成本增加是各成員關注事項，而亞投行保持3A評級，相信可獲較低融資息率，負擔不會轉嫁低收入國家。



