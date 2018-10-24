新城悅入場費3939元 最多集資7.8億

新城發展控股（1030）旗下的物業管理公司新城悅（1755）今日起至30日（下周二）招股，招股價介乎每股2.9元至3.9元，一手1000股，入場費3939.3元，集資5.8億至7.8億元。獨家保薦人為華泰金融。另外，由華泰金融擔任帳簿管理人的新股信達生物（1801），昨日截止公開認購。華泰指，即使市況波動，但認購反應不錯，有信心如期上市。



新城悅共發行約2億股新股，10%作公開發售，預計在11月6日於聯交所主板掛牌。新城悅去年申請於A股上市，惟期後撤回申請，並改為來港上市，問及原因為何。聯席公司秘書尤建峰表示，最主要的考慮，是港股的物業管理股份較多，並已形成板塊效應，估值較易，更易發現公司價值，再加上內地上市申請排隊時間長，因此來港上市。



新城悅在過去三年，來自其大股東新城發展聯屬集團項目的收入佔比，接近八成或以上，問及如何向外拓展。董事長及首席執行官戚小明指，控股股東新城發展對新城悅的支持，是投資亮點之一，今後仍有賴對方支持。新城悅未來將為新業主提供裝修、傢俬等服務平台，以拓展收入來源。



對於未來發展計劃方面，尤建峰指，在2015至2016年間，曾看過兩個項目，但後來考慮到收購全新的項目，協同效應有限，故當時決定再看看先，並指未來併購目標，須具備與該公司有協同效應，並對利潤帶來增長，以及需配合區域發展等條件。



寶寶樹冀集資62.72億



其他新股消息。外媒引述消息人士指，獲阿里投資的中國育兒網站寶寶樹來港上市的計劃，有望本周獲批，料最多集資8億美元（約62.72億港元）。消息人士又指，由於現時市場波動，投資者非常謹慎，若有投資者給予較低的公司估值，寶寶樹或會縮小集資規模。



