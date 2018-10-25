波音業績向好 納指跌逾三百點 杜指急瀉608點

波音第三季盈利23.6億美元，增30.6%，每股盈利3.58美元，高於市場預期的3.47美元。波音上調全年每股盈利至介乎14.9美元至15.1美元；全年收入料達980億至1000億美元。美國10月份Markit PMI初值為55.9，較預期的略高0.6個百分點。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24583點，跌608點；納斯達克指數收報7108點，跌329點。
恒指ADR跌354點
滙控（005）美國預託證券價格曾見60.68港元，較香港收市價跌0.92港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見268.63港元，較香港收市價跌7.17港元；港股ADR折合恒指報24895點，跌跌354點。
美匯指數升0.428，報96.389，日圓報112.64兌一美元，跌0.18%。歐羅跌0.57%，報1.1406美元。英鎊跌0.45%，報1.2925美元。
紐約期油美國市回升1.1%，報每桶67.17美元，布蘭特期油則0.7%，報77美元。
港股全日波幅459點
美國總統特朗普和國家主席習近平下月底將會面，但有美國高級官員指中美雙方會談未必會出現重大突破，港股缺乏方向，表現反覆，好淡爭持，恒指觸及10天線（25593）後現阻力回順，全日波幅459點，收跌96點，報25249，兩日累挫903點。
中港股市經過兩日急漲暴瀉後，恒指靠穩高開，午前曾回勇飆升306點，高見25653，惟於10天線現阻力受壓，拗腰回調。臨近尾段，意大利副總理薩爾維尼表示，意大利政府不會為歐盟而改變財務預算案，為外圍因素蒙上多一層陰霾，再加上A股收窄升幅，港股復跌，恒指收造25249，跌96點；國企指數微吐8點，收報10226，成交金額縮減至912億元。
大笨象滙控（005）領跌，股價反覆尋底，創近22個月新低，最低見61.55元，收跌1.28%報61.6元。多隻科技股大跌，舜宇（2382）曾插一成，收挫4.62%報78.5元，是跌幅最大藍籌股。石油股個別發展，中海油（883）曾插近6%，收跌3.82%報13.58元；中石油（857）收跌1.86%報5.81元。
褐皮書：美勞工市場仍然緊張
美國聯儲局發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，指儲局轄下12間聯儲銀行所屬地區中，9區錄得穩定增長率；又指全國各地勞工市場仍然緊張，工資與物價則以「適度至溫和」的速率攀升。