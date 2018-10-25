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現貨金創三個月高位

2018-10-25 列印
  受全球政治及經濟不確定拖累，跌市逐漸蔓延至全球股市，資金繼續避險，支撐金價向好。現貨金日前（23日）度創下3個月以來高位，最新報1230.98美元，相較8月最低位每盎司1173.70美元，升幅達近半成。六福集團（590）主席兼行政總裁黃偉常表示，從零售行業的角度來講，輕微的價格波動不會影響黃金飾品的零售情況，他表示看好金價的長期走勢，因為黃金是國家的重要儲備。

  受沙特阿拉伯和西方國家之間政治緊張局勢，以及圍繞英國脫歐和意大利預算問題的不確定性拖累，近幾周全球股市連日走軟，黃金重回投資者視野，金價節節攀升。當前現貨黃金已創下3個月高位，繼前日衝上每盎司1238美元關口後，昨日早盤，現貨金雖窄幅震盪，但仍堅守在1230美元以上，高見1233.63美元。
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