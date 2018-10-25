永輝百佳騰訊組合營 斥14.4億拓內地超市

長和（001）旗下的百佳，在內地將會夥拍生鮮式超市永輝超市和騰訊（700）發展超級市場業務，各方簽署投資協議，在中國境內設立一家中外合資經營企業，並以「百佳永輝」的新品牌，進軍新式零售業。其中，永輝超市、百佳中國出資股權的價值分別為6.22億元（人民幣．下同）及5.02億元，分別佔比50%、40%；騰訊則投入現金1.25億元，佔比10%，涉及資金合共12.49億元（約14.36億港元）。



內地上市公司永輝超市昨日發出公告，指與本港和記黃埔集團旗下的百佳中國，以及內地互聯網巨擘騰訊控股，於中國境內成立一家中外合資經營企業，並將永輝超市持有的廣東永輝和深圳永輝的股權、以及百佳中國持有的廣州百佳、江門百佳、東莞百佳的股權和部份現金注入合資公司，以期進一步提高相關業務與資產的運營能力。永輝超市表示，成立合資公司有助公司在廣東區域的業務發展。



公告指出，新公司董事局由6位董事組成。其中，永輝超市、百佳中國及騰訊各委派3名、2名及1名董事，董事局設一位董事長，由永輝超市委派的董事擔任。新成立的合資公司旗下所有店舖均使用「百佳永輝」品牌。今年以來，永輝超市有意從傳統零售商，轉變為線上、線下以及物流整合的新型零售商。早在1月，該公司就曾發佈公告，與騰訊及另一家全球零售商家樂福（Carrefour），三方達成股權投資意向書，冀望在供應鏈整合、科技應用和業務賦能等方面展開進一步合作。



新公司另一大股東—百佳，則是長和旗下，由屈臣氏集團經營的超級市場。查閱資料，2013年未重組的和記黃埔曾有意出售百佳，定價介乎10億美元至20億美元（約合港元78億元至157億元）。彼時，包括中國華潤、日本永旺、澳洲Woolworths在內的多家零售業巨頭都曾被猜想成百佳的潛在競購買家。惟三個月後，和記黃埔卻發出公告表示，暫停出售百佳，公司將考慮分拆整個屈臣氏集團獨立上市，不過最終卻是屈臣氏引入新加坡淡馬錫為股東，和黃作出440億元把屈臣氏的25%股權售予對方，而獨立上市計劃亦中止。