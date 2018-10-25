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東亞邁百周年或派特息

2018-10-25 列印
  明年將是東亞銀行（023）成立100周年，並於昨日正式啟動連串的慶賀活動。雖然該行主席兼行政總裁李國寶最近因西班牙銀行CaixaBank而惹上官非，但他指無礙其慶祝東亞100周年的心情，明年初董事會會議將討論會否因應百年行慶而派特別股息。

　　他又指，據其委託律師就官非調查，律師回覆此事應該問題不大。此外，他料美國總統特朗普只任一屆，故不擔心中美貿易戰影響經濟及銀行資產質素。

　　當再次被問及東亞明年一百周年會否派特別股息回饋小股東時，李國寶回應表示，他不能自行決定，這會留待明年1、2月召開董事會會議上商討，至於屆時會否一併考慮派發紅股，則不能透露。
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