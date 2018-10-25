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寶光實業料中期業績虧轉盈

2018-10-25 列印
　　多隻股份即將公佈業績，並提前發盈喜及盈警，其中寶光實業（084）發盈喜，三和建築（3822）、大洋集團（1991）、宏基集團（1718）及安全貨倉（237）發盈警。

　　寶光實業預期，截至9月底止六個月業績將扭虧為盈，去年虧損6200萬元。今年預計完成出售全部眼鏡零售及批發業務，將獲得不少於8000萬元的收益；扣除出售利潤的話，基本業績為虧損。三和建築料截至9月底止中期將有淨虧損，去年同期錄淨溢利。盈轉虧主要由於期內合約收入較去年同期減少，在今年中展開的新項目將軍澳交匯處，預期在下半財年才可為集團貢獻收入。

　　大洋集團預計，截至7月底止6個月將錄虧損。
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