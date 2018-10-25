信達接近上限定價 浩德︰歐企來港興趣大

據外電報道，信達生物以近上限每股13.98元定價，集資32.99億元。信達招股範圍為每股12.5元至14元招股，發售約2.36億股，計劃於本月31日上市。
瑞威資產管理下周二招股
此外，上海瑞威資產管理（1835）將於下周二開始招股，公司於2010年成立，主力從事不動產投資管理，而且屬於私募基金性質。
浩德控股執行主席葉天賜表示，近年有興趣來港上市的外國公司愈來愈多，除了東南亞企業，歐洲企業亦漸見有意來港上市，又透露目前正處理來自在瑞典及芬蘭從事金礦的企業來港上市。
該公司執行董事曾憲沛表示，雖然近期市況波動，但企業融資業務需求仍不減，加上近年監管機構推出新規例，令顧問業務需求不斷，未來將在企業融資業務方面增聘人手，惟暫時無特定人數目標。
浩德的物業投資集中日本，葉天賜表示，日本物業的租金增幅有限，但好處是租金收入穩定。公司有意投資更多日本物業，以增加租金收入，但現時未有明確目標，會密切留意市場機會。問及公司有否放盤意向。曾憲沛指出，公司截至三月底，資產淨值有逾4.37億元，而公司市值僅約2.4億，市值有接近一半折扣，因此常被市場視為物業相關公司。葉天賜直言，目前並無放盤意向，亦無人表示有意收購，意願是長線持有及經營公司。