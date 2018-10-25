  • 2018年10月25日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： 國泰玉兔港珠澳大橋轉數快入台證

日報新聞 > 財經

七成港人月儲七千

2018-10-25 列印
　　香港存款保障委員會發表有關港人儲蓄習慣的調查結果，七成受訪者表示有儲蓄習慣，平均月儲7000元。一般港人認為有72.5萬元儲蓄就有安全感，而家庭主婦認為只需50萬元積儲已有安全感。

　　調查顯示，30至49歲港人儲蓄最多，平均8537元；30歲以下平均月儲5768元。另有26%受訪者月儲1萬元以上，當中逾半為30至49歲，而50歲人以上士佔33%。銀行存款是最常見的儲蓄方式，超過七成人使用，有六成人則以各種形式投資作儲蓄，一成七人會於家中存放現金。 調查又指出，全職家庭主婦認為要有50萬元儲蓄才有安全感，低於一般香港人認為的72.5萬。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd