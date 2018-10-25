土耳其總統埃爾多安周二發表沙特阿拉伯異見記者卡舒吉被殺版本，形容為有預謀的政治謀殺，特朗普斥沙特隱瞞內情，形容是「歷來最差劣的掩飾」，但特朗普未提會否影響兩國間的巨額軍火交易。美國首度公佈針對沙特的懲罰，撤銷二十一名與此案有關的沙特政府官員和情報人員美國入境簽證。 埃爾多安發表完演說後數小時，特朗普便在白宮作出回應，形容沙特當局「上演」了一次「有史以來最差劣的掩飾」。特朗普對記者說：「最初提出來的想法（殺死卡舒吉）已經很壞，行動也很差勁，到後來的刻意隱瞞，是有史以來最差劣的掩飾，是徹底的失敗。我要說的是他們永遠不應該這樣想，一旦他們這樣想，他們所做的一切事都很壞，這永遠不應...

2018-10-25