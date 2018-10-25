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I.T中期溢利大增88%

2018-10-25 列印
　　受到同店銷售增長良好，以及擴展店舖網絡的利好帶動，I.T（999）截至今年8月底止半年營業額增長11.28%至40.64億元，股東溢利更大增88.29%至 1.13億元，每股盈利9.4仙，不派中期息。I.T在業績公佈前收報3.58元，升4.4%。

　　按市場劃分，香港及澳門店舖分銷網絡縮減6.3%，營業額升7.7%，達15.8億元，因整體消費意欲回升等因素，帶動同店銷售表現提升。香港及澳門市場零售總收入增7.6%至15.6億元，同店銷售增長率為8%，去年同期為負6.9%。內地同店銷售表現下降，但總銷售面積增加9.9%，故繼續錄得銷售增長，期內營業額增10.78%至18.55億元。
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