中環IFC外望——李國寶：官司問題不大

近期西班牙馬德里國家法院就CaixaBank的一些交易進行刑事調查，李國寶亦捲入其中。



不過，李國寶表示，完全沒有因此而影響其慶祝東亞100周年的心情，因他早已不是CaixaBank的董事，此事只是「拉我落水」，他事前全不知情，直至從報章才獲悉此消息，CaixaBank亦無知會他。他透露已委託英國律師到西班牙調查此事，且獲律師回覆「應該無乜問題」。



儘管中美貿易戰持續，惟李國寶並不擔心這會拖累經濟增長，繼而影響銀行資產質素及貸款增長，因為他相信「國家主席習近平知怎樣應對，Trump（美國總統特朗普）唔會做得咁耐，只做一屆」。他續說，自己剛從美國回來，當地很多朋友告知他「佢（特朗普）認為做一屆（總統）已夠，因為已幫國家做咗好多嘢」。



東亞昨於中環國際金融中心商場中庭舉行啟動創行一百周年慶祝活動揭幕典禮，並以該場地作為百年行慶活動—「百年成就 ； 成就百年」巡迴展覽的首站。展覧會透過生動的展示把東亞的百載歷史活現眼前，並會展示從未展出、極具歷史價值的珍貴展品。該行又特別設計了紀念百周年的標誌及標語。



中港ETF通 傳須先推實名制



中港交易所買賣基金通（ETF通）遲遲未能推出，卻可能被東京及上海ETF互掛捷足先登。



證監會行政總裁歐達禮上月曾表示，正就ETF通與中證監及滬深兩地交易所溝通，惟當中涉及不少技術問題有挑戰。市場盛傳，要待香港落實股票全面實名制後，中港ETF通才有望推出。



歐達禮當時表示，中港ETF通因涉及內地市場進一步開放，故在解決經營、法律、清算及結算等問題上有挑戰。



他坦言問題比原先預期更為複雜。一旦啟動ETF通，內地龐大的資產管理及退休金管理公司，或希望將資產更多配置到全球。



早前有傳內地監管機構關注香港投資者身分並非實時識別，於是暫緩批准ETF互聯互通。



不過，港交所（388）已於上月26日實施滬港通及深港通下北向交易（即滬股通及深股通）「實名制」，南向交易（即港股通）「實名制」也有望在今年年底前落實。時任證監會主席唐家成曾透露，證監會宣布在北向的互聯互通股票交易中，實施「實名制」後，中證監已給出頗好的訊息，下一步考慮批准「ETF通」。



高瞻