Twitter業績佳 科技股漲逾3% 美股反彈 杜指漲401點

分析師指出，杜指踏入本周後連挫四個交易日，周三更大跌逾600點，今年來的累計升幅告蒸發。至周四，藉Twitter、微軟和特斯拉（Tesla）錄得強勁業績的消息，科技股普遍回升，納指升逾2%，帶動大市得到乘機喘息機會。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24984，升401點；納斯達克指數收報7324點，升209點。
騰訊ADR升4.34元
滙控（005）美國預託證券價格曾見61.33港元，較香港收市價升0.28港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見273.34港元，較香港收市價升4.34港元。
Twitter公佈，截至九月底止第三季盈利為1.6億美元，每股盈利21美仙，較市場預期的14美仙為高。收入7.58億美元，增28%，較市場預期的7億美元為高。facebook，蘋果都升1%。 Google母公司Alphabet及亞馬遜則同時上升2%。
數據方面，美國勞工部公佈，截至10月20日止一周，首次申領失業救濟人數為21.5萬人，按周增加5000人，與市場預期相若；首次申領失業救濟人數連續第190個星期位於30萬關口以下，反映美國勞動力市場持續穩健。
此外，美國九月耐用品定單按月增長百分之零點八，遠較預期下降百分之一為佳。
至於港股，美股周三大跌，環球股市亦遭屠宰，恒指昨日跟瀉，但尾段傳「國家隊」入市A股維穩，助恒指收復一半失地，惟收市仍失守25000關，收造24994，挫255點，三日累跌1158點。10月至今，恒指累降近2800點，連跌六個月，為36年以來最長跌勢。
傳「國家隊」入市維穩
藍籌股方面，友邦(1299)跌2.22%，收報59.35元；滙控(005)創近兩年低，低見60.4元，收跌0.89%，報61.05元；騰訊(700)跌2.47%，收報269元，跌穿270元關；三隻股份合力質低恒指128點。
國泰航空(293)客戶資料外洩風波，國泰曾跌至9.9元，為至2009年6月以來的最低水平，股價收挫3.77%，收報10.22元。